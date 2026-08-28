A- A+

Conflito Rússia alerta que pode atacar alvos militares do Reino Unido dentro e fora da Ucrânia A ação é uma retaliação caso Kiev continue a disparar mísseis de cruzeiro de longo alcance fabricados no Reino Unido contra a Rússia

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alertou nesta sexta-feira (28) que Moscou poderá atacar alvos militares britânicos dentro e fora da Ucrânia se Kiev continuar a disparar mísseis de cruzeiro de longo alcance fabricados no Reino Unido contra a Rússia.

"Ao continuar o seu curso atual, o Reino Unido está a aprofundar o conflito na Ucrânia, violando as suas obrigações legais internacionais e contribuindo para a propagação de tecnologias militares perigosas em todo o continente e em todo o mundo". afirmou Zakharova, em coletiva de imprensa.

"As relações entre a Rússia e o Reino Unido atravessam uma crise profunda há muito tempo. O Reino Unido é o único responsável por essa situação. Ao longo de vários anos - ou melhor, décadas -, Londres tem adotado deliberadamente medidas destrutivas", disse.

Veja também