Sex, 28 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Rússia alerta que pode atacar alvos militares do Reino Unido dentro e fora da Ucrânia

A ação é uma retaliação caso Kiev continue a disparar mísseis de cruzeiro de longo alcance fabricados no Reino Unido contra a Rússia

Reportar Erro
A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria ZakharovaA porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova - Foto: Maxim Shemetov / POOL / AFP

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alertou nesta sexta-feira (28) que Moscou poderá atacar alvos militares britânicos dentro e fora da Ucrânia se Kiev continuar a disparar mísseis de cruzeiro de longo alcance fabricados no Reino Unido contra a Rússia.

"Ao continuar o seu curso atual, o Reino Unido está a aprofundar o conflito na Ucrânia, violando as suas obrigações legais internacionais e contribuindo para a propagação de tecnologias militares perigosas em todo o continente e em todo o mundo". afirmou Zakharova, em coletiva de imprensa.

Leia também

• Petróleo fecha em alta com tensões crescentes no Oriente Médio e na guerra Rússia-Ucrânia

• Rússia e Irã discutem situação do Oriente Médio e facilitação da aprovação bilateral de vistos

• Trump afirma que Rússia 'não atacará' território da Otan

"As relações entre a Rússia e o Reino Unido atravessam uma crise profunda há muito tempo. O Reino Unido é o único responsável por essa situação. Ao longo de vários anos - ou melhor, décadas -, Londres tem adotado deliberadamente medidas destrutivas", disse.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter