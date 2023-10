A- A+

Rússia Rússia anuncia chegada de primeiro navio por rota que liga a Ásia à Europa através do Ártico Embarcação veio de Xangai, com destino a São Petesburgo. Rota é uma das grandes esperanças de Moscou para desenvolver seu comércio internacional

A Rússia anunciou, nesta sexta-feira, a chegada de um primeiro navio pela "Rota Marítima do Norte", que liga a Ásia à Europa através do Ártico, uma das grandes esperanças de Moscou para desenvolver seu comércio internacional.

"Hoje, um primeiro navio chegou à região de Kaliningrado pela Rota do Mar do Norte", disse o governador regional, Anton Alijanov no Telegram, sem especificar o conteúdo da carga. As fotos divulgadas por ele mostram um porta-contêineres chamado "Newnew polar bear".

Segundo Alijanov, o navio saiu de Xangai e percorreu a costa norte da Rússia até o porto de Arkhanguelsk (no extremo-norte da Rússia), antes de chegar a Baltisk, na região de Kaliningrado, enclave russo às portas da União Europeia. Seu destino final é São Petersburgo, antiga capital imperial russa.

A Rússia espera que esta rota, mais viável pelo aquecimento global e pelo consequente degelo da região, possa um dia competir com o Canal de Suez, sobretudo, no comércio de hidrocarbonetos.

"Será mais barato e mais rápido do que o Canal de Suez", disse Alijanov.

Navegar nas condições extremas do Ártico continua sendo, no entanto, um grande desafio, e essa rota ainda está muito longe de poder substituir o Canal de Suez.

A ambição russa de desenvolver o comércio através desta rota marítima ganhou ainda mais relevância para o Kremlin em meio à série de sanções impostas ao país em represália por sua ofensiva na Ucrânia.

