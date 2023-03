A- A+

rússia Rússia anuncia fornecimento recorde de gás à China via gasoduto na Sibéria A Rússia tenta há vários anos aumentar o fornecimento de gás à China e trabalhou nesse sentido no último ano após as sanções internacionais

O grupo russo Gazprom anunciou nesta terça-feira (21) um recorde diário de abastecimento a Pequim estabelecido na véspera através de um gasoduto na Sibéria, que atravessa o Extremo Oriente russo em direção ao nordeste da China, coincidindo com a visita do presidente Xi Jinping a Moscou.

Na segunda-feira, "a Gazprom entregou os volumes encomendados e estabeleceu um novo recorde histórico de fornecimento diário de gás para a China", disse o grupo em comunicado.

A empresa não revelou detalhes, alegando que não poderia divulgar "nenhuma informação adicional".

O anúncio do grupo russo ocorre no segundo dia da visita de Estado do presidente chinês, Xi Jinping, a Moscou, viagem que visa reforçar as relações diplomáticas e econômicas, inclusive energéticas, entre Pequim e Moscou.

Na segunda-feira, Xi teve uma longa conversa com seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante uma reunião informal.

A Rússia tenta há vários anos aumentar o fornecimento de gás à China, que tem um grande consumo de energia, e trabalhou nesse sentido no último ano após as sanções internacionais.

No ano passado, as entregas de gás para a China através do chamado gasoduto "Poder da Sibéria" no Extremo Oriente da Rússia atingiram um recorde histórico de 15,5 bilhões de m³.

Até 2025, Moscou quer multiplicar suas exportações por meio dessa infraestrutura, chegando a 38 bilhões de m³ por ano.

