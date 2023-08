A- A+

guerra na ucrânia Rússia anuncia início de treinos militares no Mar Báltico Desde o início da ofensiva na Ucrânia, os países que fazem fronteira com o Mar Báltico cerram-se contra Moscou

A Rússia anunciou, nesta quarta-feira (2), o início dos treinos militares no Mar Báltico, que envolverão cerca de 50 navios e dezenas de aviões, num contexto de crescentes tensões com os países europeus por causa do conflito na Ucrânia.

"Os exercícios Escudo Marinho 2023 aguardam no Mar Báltico", disse o Ministério da Defesa em um comunicado, no qual informou que 30 navios de guerra, 20 navios de abastecimento, 30 aviões e 6 mil soldados serão mobilizados.

Os exercícios buscam "verificar a prontidão das forças navais para proteger os interesses nacionais" da Rússia em uma zona de importância operacional, disse o ministério no comunicado divulgado no Telegram.

Desde que a Rússia lançou sua ofensiva na Ucrânia, os países que fazem fronteira com o Mar Báltico cerram-se contra Moscou. Além disso, Finlândia e Suécia pediram para entrar na Otan. Helsinque já ingressou na aliança militar, e Estocolmo está no processo.

Além disso, Moscou perdeu seus gasodutos estratégicos no Mar Báltico, que ligavam seu território à Alemanha. Essa infraestrutura foi danificada por explosões, cuja origem continua sendo um mistério. Além disso, a Europa decidiu cortar sua dependência dos hidrocarbonetos russos como forma de represália ao país.

