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Internacional Rússia anuncia negociação com a Ucrânia sob mediação dos Estados Unidos em novembro Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também expressou apoio à iniciativa

Negociações diretas entre Rússia e Ucrânia, sob mediação dos Estados Unidos, estão "previstas" para novembro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, informou nesta sexta-feira (23) o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

A Rússia se mostrou disposta a retomar as conversações de paz, paralisadas desde o início do ano, após uma reunião celebrada na quarta-feira entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também expressou apoio à iniciativa.

"As conversações (...) estão marcadas para a primeira quinzena de novembro em Abu Dhabi", declarou Peskov à imprensa.

O anúncio ocorre em um contexto de aumento dos esforços diplomáticos por parte da Casa Branca, cujo enviado se reuniu na terça-feira em Oslo com Zelensky e líderes europeus e, na quarta-feira, em São Petersburgo, com Putin, para tentar reativar as negociações de paz.

Após os encontros, Ucrânia e Rússia se mostraram dispostas a retomar as negociações diretas com a mediação dos Estados Unidos.

Moscou, que iniciou uma ofensiva em larga escala na Ucrânia em fevereiro de 2022, sugeriu como data "por volta de 10 de novembro", enquanto Kiev defendeu a retomada do diálogo "o mais rápido possível".

Putin advertiu, no entanto, na quinta-feira que o objetivo das negociações deve ser alcançar "um acordo definitivo" e não "uma espécie de breve pausa nos combates", como pedem Kiev e seus aliados.

As duas partes prosseguem com os ataques.

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