Rússia anuncia que derrubou 660 drones ucranianos
Aparelhos foram destruídos em mais de 10 regiões, incluindo Moscou
A defesa antiaérea russa derrubou 660 drones ucranianos na madrugada de sexta-feira (26), anunciou o Ministério da Defesa, um dos números mais elevados desde o início do conflito em 2022.
Os aparelhos foram destruídos em mais de 10 regiões, incluindo Moscou, a península anexada da Crimeia, o Mar Negro e o Mar de Azov, indicou o ministério russo.
Segundo o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, pelo menos 47 drones que se dirigiam à capital foram interceptados.
"Os especialistas dos serviços de emergência estão trabalhando nos locais onde os destroços caíram", escreveu na plataforma de mensagens Telegram, sem relatar vítimas ou danos.
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Um ataque "em larga escala" de drones também atingiu a região de Tula, a 180 km ao sul de Moscou, segundo o governador regional, Dimitri Milayev.
"Uma casa sofreu danos em uma área do distrito de Shchekino e uma mulher ficou ferida", informou no Telegram.
Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou a campanha de ataques com drones de longo alcance contra a Rússia, em particular contra infraestruturas do setor de energia, com o objetivo de privar o Kremlin de uma fonte de receita vital para financiar a campanha bélica.
Na semana passada, um ataque ucraniano provocou um incêndio de grandes proporções em uma refinaria ao sudeste de Moscou.