Rússia anuncia que regiões anexadas da Ucrânia votarão nas eleições presidenciais de 2024

Os territórios parcialmente ocupados pela Rússia no leste e sul da Ucrânia participarão nas eleições presidenciais russas de 2024, anunciou nesta segunda-feira a Comissão Eleitoral Central da Rússia (CEC). O pleito deve marcar a reeleição de Vladimir Putin, que anunciou na última semana o desejo de concorrer novamente.

As Forças Armadas da Rússia e o Serviço Federal de Segurança (FSB) haviam afirmado anteriormente que eles “consideram possível” que a votação aconteça em áreas onde os combates continuam, quase dois anos após o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

A legislação russa permite que a CEC convoque eleições em regiões sob lei marcial após consultar primeiramente o FSB e o Ministério da Defesa. O Kremlin afirma ter anexado partes das regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, uma ação amplamente condenada pela comunidade internacional.

Grandes áreas desses territórios, incluindo duas das capitais regionais, Zaporizhzhia e Kherson, não estão atualmente sob controle militar russo. De acordo com o vice-presidente da CEC, Nikolai Bulayev, “não apenas o sistema eleitoral dos quatro [territórios] está em pleno funcionamento, mas é também altamente profissional”.

O presidente Vladimir Putin anunciou na semana passada que planeja concorrer a um quinto mandato no cargo, uma corrida que ele deve vencer, já que grande parte da oposição do país está presa ou exilada. A CEC estabeleceu um período de votação de três dias para a eleição presidencial de 2024, que ocorrerá de 15 a 17 de março.