Rússia anuncia que tomou o controle da cidade de Sudzha, na região de Kursk

A- A+

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (13) que assumiu pleno controle de Sudzha, uma localidade na região fronteiriça de Kursk, que havia sido dominada pelas forças ucranianas após a ofensiva de agosto do ano passado.



O Ministério da Defesa russo informou em um comunicado que "libertou" Sudzha e outras duas comunidades na zona fronteiriça.

Na quarta-feira (12), o exército ucraniano insinuou um recuo em Kursk diante dos avanços das tropas russas.

"Nas situações mais difíceis, minha prioridade foi e continua sendo salvar as vidas dos soldados ucranianos. Com esse objetivo, as unidades das forças de defesa, se necessário, estão manobrando para posições mais favoráveis", afirmou o comandante do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, em uma publicação no Facebook, uma linguagem tipicamente utilizada para descrever uma retirada.

O presidente russo, Vladimir Putin, visitou a região de Kursk na quarta-feira, com traje militar, pela primeira vez desde a incursão ucraniana do ano passado.

A região é apontada como uma "moeda de troca" nas eventuais negociações de paz com a Rússia, que ocupa 20% do território ucraniano.

Veja também