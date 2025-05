Rússia anuncia que trocou 270 soldados e 120 civis com Ucrânia; Zelensky confirma

A- A+

A Rússia anunciou, nesta sexta-feira (23), que trocou 270 militares e 120 civis capturados com a Ucrânia, em uma troca acordada com Kiev nas negociações em Istambul na semana passada.



O Ministério da Defesa russo informou no Telegram que "270 militares russos e 120 civis (...) foram devolvidos. Em troca, 270 prisioneiros de guerra do exército ucraniano e 120 civis foram entregues".



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmou, relatando que aguarda próxima fase. "A primeira fase do acordo de troca '1.000 por 1.000' foi concluída" com a repatriação de "390 pessoas", disse ele no X. "Esperamos que a troca continue no sábado e no domingo", acrescentou Zelensky.

