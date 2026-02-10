A- A+

COMUNICAÇÃO Rússia anuncia restrições ao uso do Telegram por "violação" da lei Moscou busca promover o uso de serviços digitais de desenvolvimento próprio com controles mais rigorosos

A agência reguladora de internet da Rússia anunciou, nesta terça-feira (10), que está implementando "restrições graduais" à plataforma de mensagens Telegram, alegando uma "violação" da lei.

O anúncio surge em um momento em que Moscou busca promover o uso de serviços digitais de desenvolvimento próprio com controles mais rigorosos.

"A lei russa continua sendo ignorada (...), nenhuma medida real está sendo tomada para combater a fraude e o uso de mensagens para fins criminosos e terroristas", afirmou a Agência Russa de Supervisão de Telecomunicações (Roskomnadzor) em um comunicado, citada por agências de notícias locais.

Críticos e ativistas de direitos humanos afirmam que esta é uma tentativa do Kremlin de intensificar seu controle e vigilância da internet em meio a uma repressão mais ampla à dissidência no contexto da ofensiva na Ucrânia.

A Roskomnadzor alertou que "continuará introduzindo restrições graduais" ao Telegram, que, segundo a agência, não cumpriu a lei.

O Telegram é amplamente utilizado na Rússia, tanto como serviço de mensagens quanto como rede social, e quase todas as principais figuras públicas, incluindo agências do governo e o Kremlin, publicam mensagens regularmente na plataforma.

O governo tenta direcionar os usuários para um concorrente estatal chamado Max, que também pode processar pagamentos e serviços governamentais.

A Rússia já havia tentado banir o Telegram, sob a liderança de Pavel Durov, mas acabou fracassando em seus esforços para bloquear o acesso e suspendeu a proibição em 2020.

