GUERRA NA UCRÂNIA
Rússia ataca embarcação com bandeira do Panamá que seguia para porto da Ucrânia
"Felizmente, não houve feridos", disse o chefe da Administração Militar Regional de Odessa
A Rússia atacou nesta segunda-feira (18) uma embarcação civil com bandeira do Panamá que navegava pelo corredor de transporte da Ucrânia em direção à entrada do Porto de Chornomorsk, informou o chefe da Administração Militar Regional de Odessa, Oleh Kiper, em mensagem via Telegram.
"O navio sofreu danos, um incêndio começou, o qual a tripulação extinguiu por conta própria. Felizmente, não houve feridos", escreveu.
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Apesar do ataque, o navio prosseguiu viagem. Segundo Kiper, essa foi a terceira embarcação civil danificada em decorrência dos ataques russos desta segunda-feira.