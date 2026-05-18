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GUERRA NA UCRÂNIA

Rússia ataca embarcação com bandeira do Panamá que seguia para porto da Ucrânia

"Felizmente, não houve feridos", disse o chefe da Administração Militar Regional de Odessa

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Bandeira da UcrâniaBandeira da Ucrânia - Foto: Yuriy Yachyshyn/AFP

A Rússia atacou nesta segunda-feira (18) uma embarcação civil com bandeira do Panamá que navegava pelo corredor de transporte da Ucrânia em direção à entrada do Porto de Chornomorsk, informou o chefe da Administração Militar Regional de Odessa, Oleh Kiper, em mensagem via Telegram.

"O navio sofreu danos, um incêndio começou, o qual a tripulação extinguiu por conta própria. Felizmente, não houve feridos", escreveu.

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Apesar do ataque, o navio prosseguiu viagem. Segundo Kiper, essa foi a terceira embarcação civil danificada em decorrência dos ataques russos desta segunda-feira.

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