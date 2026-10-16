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Conflito Rússia ataca nove regiões da Ucrânia e provoca cortes emergenciais de energia Intenso bombardeio russo à rede elétrica antes da chegada do inverno tornou-se uma característica recorrente da guerra

Ataques da Rússia a nove regiões da Ucrânia provocaram cortes emergenciais de energia para centenas de milhares de residências e danificaram inúmeras casas, deixando pelo menos 15 pessoas feridas, informaram autoridades ucranianas nesta sexta-feira, 16, em um momento em que o número de vítimas civis da invasão russa aumenta drasticamente.

Os mais recentes ataques aéreos ocorrem em meio a temores de que uma deterioração acentuada nas relações entre a Ucrânia e os EUA, observada esta semana, possa deixar Kiev ainda mais exposta à intensificação das ofensivas aéreas de Moscou, à medida que se aproxima um inverno rigoroso.

O intenso bombardeio russo à rede elétrica antes da chegada do inverno tornou-se uma característica recorrente da guerra, com o objetivo de minar a disposição da Ucrânia para continuar a luta, privando a população civil de aquecimento e água encanada. Autoridades ucranianas alertaram que a Rússia está acumulando mísseis balísticos para novos ataques nos próximos meses.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, participou nesta sexta-feira de uma cúpula com líderes europeus que compartilham de suas preocupações em relação à agressão russa e aos planos mais amplos de Moscou para o continente. As autoridades reunidas em Bruxelas prometeram manter o apoio à Ucrânia e instaram os EUA a exercerem pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin Fonte: Associated Press.

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