Rússia atinge torre de TV em ataque na Ucrânia e sinal é interrompido; vídeo

A torre de televisão de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, foi destruída na segunda-feira por um bombardeio russo que não causou vítimas, informaram as autoridades regionais, que anunciaram a interrupção do sinal.

A estrutura de 240 metros desabou pela metade, conforme constatado por um jornalista da AFP. "Os ocupantes atacaram uma infraestrutura de televisão em Kharkiv", afirmou o governador regional, Oleg Synegubov. Ele mencionou "interrupções no sinal de televisão".

A cidade de Kharkiv, que abrigava mais de 1,4 milhão de pessoas antes da guerra e está localizada próxima à fronteira com a Rússia, tem sido frequentemente atacada pelas forças russas nas últimas semanas.

This is what remains of the #Kharkiv TV tower after the Russian strike. https://t.co/dwv1A3Hs2q pic.twitter.com/ME1mfc3qwt