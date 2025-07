A- A+

GUERRA Rússia aumenta fortemente ataques com drones de longo alcance contra Ucrânia Segundo a Ucrânia, além de drones, a Força Aérea russa também disparou mais que o dobro de mísseis em junho, comparado a maio

O número de drones de longo alcance lançados pela Rússia contra a Ucrânia aumentou 36,8% em junho em relação ao mês anterior, segundo uma análise da AFP realizada nesta terça-feira, um aumento que põe à prova as defesas antiaéreas de Kiev.

Segundo os números que o Exército ucraniano publica diariamente, a Rússia enviou 5.438 drones de ataque de longo alcance contra seu território em junho, o máximo desde que começou a invasão da ex-república soviética, em 2022.

Em maio, Moscou havia lançado 3.974 artefatos desse tipo.

Os números incluem os drones que a Rússia envia todas as noites para Kiev, mas não os ataques com outro tipos de drones utilizados na frente de batalha.



Desde fevereiro de 2022, a Ucrânia é alvo de bombardeios russos que deixaram milhares de civis mortos e feridos.

Kiev pede que os Estados Unidos e seus aliados reforcem seus sistemas de defesa aérea para proteger infraestruturas importantes, enquanto no plano diplomático, as negociações com Moscou estão estancadas.

Segundo a Ucrânia, além de drones, a Força Aérea russa também disparou 236 mísseis em seus ataques noturnos de junho, mais do que o dobro que em maio.

Moscou realiza ataques combinados com drones e drones "iscas", com o objetivo de saturar e confundir as defesas antiaéreas ucranianas, que devem cobrir um extenso território.

Em junho, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que até 50% dos ataques que "destruíram e danificaram equipamentos e instalações" na Ucrânia foram feitos com drones.

Sua eficácia não para de crescer", declarou o presidente durante uma reunião transmitida pela televisão.

Segundo os dados de Kiev, embora os ataques tenham se intensificado em junho, a taxa de interceptação de drones e mísseis russos por suas defesas foi de 86%, 5% a mais do que em maio.

Ainda assim, avaliar as consequências desses ataques é difícil, pois a Ucrânia quase não fornece detalhes sobre os alvos atingidos.

