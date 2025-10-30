Qui, 30 de Outubro

conflito

Rússia bombardeia instalações de energia e deixa três mortos na Ucrânia

Esta ofensiva faz parte de uma nova campanha do exército russo contra a rede energética do país vizinho

Um socorrista ucraniano caminha entre os escombros no local de um prédio gravemente danificado após um ataque aéreo em ZaporizhzhiaUm socorrista ucraniano caminha entre os escombros no local de um prédio gravemente danificado após um ataque aéreo em Zaporizhzhia - Foto: Marina Moiseienko / AFP

A Rússia lançou, na madrugada desta quinta-feira (30), um novo ataque maciço contra instalações de energia na Ucrânia, que deixou ao menos três mortos e provocou grandes cortes de eletricidade em todo o território.

Esta ofensiva faz parte de uma nova campanha do exército russo contra a rede energética do país vizinho, iniciada nas últimas semanas perante a chegada do inverno.

Segundo a Força Aérea ucraniana, Moscou lançou 653 drones e 52 mísseis balísticos e de cruzeiro, dos quais assegurou ter derrubado 592 e 21, respectivamente.

Na cidade de Zaporizhzhia (sudoeste), que abriga a maior usina nuclear da Europa, os bombardeios atingiram edifícios residenciais.

"Dezenas de pessoas ficaram feridas neste ataque, entre elas cinco crianças. Infelizmente, duas pessoas perderam a vida", informou no X o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Na região de Vinnytsia, no centro-oeste do país, as autoridades locais anunciaram a morte de uma menina de sete anos após os ataques, que também feriram quatro adultos.

O operador público de energia Ukrenergo anunciou cortes de eletricidade em várias regiões, enquanto o maior grupo energético privado, DTEK, assinalou que as centrais térmicas "sofreram graves danos".

O Ministério da Defesa russo declarou, por sua vez, ter realizado um ataque "maciço" contra "empresas militares e industriais" e "infraestruturas energéticas que garantem seu funcionamento", assim como contra "aeródromos militares".

A pasta também informou ter capturado dois novos povoados: Sadove, na região de Kharkiv (norte) e Krasnogirske, na região de Zaporizhzhia.

