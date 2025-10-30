A- A+

conflito Rússia bombardeia instalações de energia e deixa três mortos na Ucrânia Esta ofensiva faz parte de uma nova campanha do exército russo contra a rede energética do país vizinho

A Rússia lançou, na madrugada desta quinta-feira (30), um novo ataque maciço contra instalações de energia na Ucrânia, que deixou ao menos três mortos e provocou grandes cortes de eletricidade em todo o território.

Esta ofensiva faz parte de uma nova campanha do exército russo contra a rede energética do país vizinho, iniciada nas últimas semanas perante a chegada do inverno.

Segundo a Força Aérea ucraniana, Moscou lançou 653 drones e 52 mísseis balísticos e de cruzeiro, dos quais assegurou ter derrubado 592 e 21, respectivamente.

Na cidade de Zaporizhzhia (sudoeste), que abriga a maior usina nuclear da Europa, os bombardeios atingiram edifícios residenciais.

"Dezenas de pessoas ficaram feridas neste ataque, entre elas cinco crianças. Infelizmente, duas pessoas perderam a vida", informou no X o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Na região de Vinnytsia, no centro-oeste do país, as autoridades locais anunciaram a morte de uma menina de sete anos após os ataques, que também feriram quatro adultos.

O operador público de energia Ukrenergo anunciou cortes de eletricidade em várias regiões, enquanto o maior grupo energético privado, DTEK, assinalou que as centrais térmicas "sofreram graves danos".

O Ministério da Defesa russo declarou, por sua vez, ter realizado um ataque "maciço" contra "empresas militares e industriais" e "infraestruturas energéticas que garantem seu funcionamento", assim como contra "aeródromos militares".

A pasta também informou ter capturado dois novos povoados: Sadove, na região de Kharkiv (norte) e Krasnogirske, na região de Zaporizhzhia.

