Rússia bombardeia pontes em Kiev; Ucrânia ataca Crimeia
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que derrubou 1.441 drones ucranianos nas últimas horas
O Exército russo bombardeou duas pontes importantes em Kiev e a Ucrânia atacou uma ponte na Crimeia pela segunda noite consecutiva, ataques simbólicos dois dias antes de uma reunião na China entre os presidentes da Rússia, Estados Unidos e China.
"Os ataques atingiram as pontes Norte e Sul da capital", afirmou no Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.
Ele acrescentou que vários sistemas de infraestruturas críticas foram danificadas e que o fornecimento de água e calefação foi interrompido em alguns bairros.
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O tráfego foi paralisado nas duas pontes.
Mais de 1.400 drones
Pouco antes dos ataques russos, a Ucrânia afirmou que atingiu, pelo segundo dia consecutivo, a ponte da Crimeia que liga a Rússia à região anexada em 2014 por Moscou.
Segundo o Ministério dos Transportes da Rússia, o ataque não provocou vítimas, mas o tráfego na ponte foi suspenso "temporariamente".
A ponte da Crimeia é vital para a península e constitui um forte símbolo político para o presidente russo Vladimir Putin.
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que o bombardeio da ponte foi uma "operação sem precedentes em resposta aos ataques russos" contra a infraestrutura de seu país.
Duas pessoas morreram em um "ataque executado por um drone inimigo no distrito de Leninski", na península da Crimeia, segundo Sergei Aksionov, o homem designado por Moscou para administrar a região anexada.
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que derrubou 1.441 drones ucranianos nas últimas horas, o segundo maior número em apenas um dia desde o início do ano.
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A onda de ataques acontece apesar dos esforços diplomáticos para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa.
O diálogo esbarra em profundas divergências entre Moscou e Kiev.
A Rússia quer um acordo amplo para reescrever "a arquitetura de segurança da Europa". Há vários anos, Moscou pede restrições à presença da Otan no leste e centro da Europa, além de limitações ao posicionamento de tropas e equipamentos estrangeiros na Ucrânia.
Kiev e a Europa exigem um cessar-fogo na guerra como etapa prévia para qualquer discussão sobre o tema.
Na segunda-feira, os emissários americanos Jared Kushner e Steve Witkoff participaram de reuniões com representantes da Ucrânia e, "pela primeira vez, a Europa esteve plenamente representada" pelos mesmos "que a representarão nas negociações com os russos", destacou Zelensky.
O presidente Putin chegará na quinta-feira a Shenzhen, no sudeste da China, para se reunir com seus homólogos americano e chinês, à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).
Uma nova conferência de Yalta?
O encontro trilateral provoca temor na Europa e na Ucrânia de que a Rússia busque impor uma espécie de "nova Yalta", em referência à conferência de 1945 durante a qual os líderes da União Soviética, dos Estados Unidos e do Reino Unido dividiram o continente europeu em zonas de influência, estabelecendo as bases da Guerra Fria.
O Kremlin rejeitou todas as comparações com Yalta, "que não têm nada a ver com a realidade", segundo o porta-voz de Putin, Dmitri Peskov.
O encontro de quinta-feira em Shenzhen entre Putin, Trump e Xi acontecerá no mesmo dia de uma reunião em Berlim da "Coalizão de Voluntários", que reúne os aliados de Kiev e na qual, segundo a plataforma de notícias Axios, participarão os emissários americanos Witkoff e Kushner.