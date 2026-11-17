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guerra Rússia bombardeia pontes em Kiev; Ucrânia ataca Crimeia O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que derrubou 1.441 drones ucranianos nas últimas horas

O Exército russo bombardeou duas pontes importantes em Kiev e a Ucrânia atacou uma ponte na Crimeia pela segunda noite consecutiva, ataques simbólicos dois dias antes de uma reunião na China entre os presidentes da Rússia, Estados Unidos e China.

"Os ataques atingiram as pontes Norte e Sul da capital", afirmou no Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

Ele acrescentou que vários sistemas de infraestruturas críticas foram danificadas e que o fornecimento de água e calefação foi interrompido em alguns bairros.

O tráfego foi paralisado nas duas pontes.

Mais de 1.400 drones

Pouco antes dos ataques russos, a Ucrânia afirmou que atingiu, pelo segundo dia consecutivo, a ponte da Crimeia que liga a Rússia à região anexada em 2014 por Moscou.

Segundo o Ministério dos Transportes da Rússia, o ataque não provocou vítimas, mas o tráfego na ponte foi suspenso "temporariamente".

A ponte da Crimeia é vital para a península e constitui um forte símbolo político para o presidente russo Vladimir Putin.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que o bombardeio da ponte foi uma "operação sem precedentes em resposta aos ataques russos" contra a infraestrutura de seu país.

Duas pessoas morreram em um "ataque executado por um drone inimigo no distrito de Leninski", na península da Crimeia, segundo Sergei Aksionov, o homem designado por Moscou para administrar a região anexada.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que derrubou 1.441 drones ucranianos nas últimas horas, o segundo maior número em apenas um dia desde o início do ano.

A onda de ataques acontece apesar dos esforços diplomáticos para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa.

O diálogo esbarra em profundas divergências entre Moscou e Kiev.

A Rússia quer um acordo amplo para reescrever "a arquitetura de segurança da Europa". Há vários anos, Moscou pede restrições à presença da Otan no leste e centro da Europa, além de limitações ao posicionamento de tropas e equipamentos estrangeiros na Ucrânia.

Kiev e a Europa exigem um cessar-fogo na guerra como etapa prévia para qualquer discussão sobre o tema.

Na segunda-feira, os emissários americanos Jared Kushner e Steve Witkoff participaram de reuniões com representantes da Ucrânia e, "pela primeira vez, a Europa esteve plenamente representada" pelos mesmos "que a representarão nas negociações com os russos", destacou Zelensky.

O presidente Putin chegará na quinta-feira a Shenzhen, no sudeste da China, para se reunir com seus homólogos americano e chinês, à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

Uma nova conferência de Yalta?

O encontro trilateral provoca temor na Europa e na Ucrânia de que a Rússia busque impor uma espécie de "nova Yalta", em referência à conferência de 1945 durante a qual os líderes da União Soviética, dos Estados Unidos e do Reino Unido dividiram o continente europeu em zonas de influência, estabelecendo as bases da Guerra Fria.

O Kremlin rejeitou todas as comparações com Yalta, "que não têm nada a ver com a realidade", segundo o porta-voz de Putin, Dmitri Peskov.

O encontro de quinta-feira em Shenzhen entre Putin, Trump e Xi acontecerá no mesmo dia de uma reunião em Berlim da "Coalizão de Voluntários", que reúne os aliados de Kiev e na qual, segundo a plataforma de notícias Axios, participarão os emissários americanos Witkoff e Kushner.

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