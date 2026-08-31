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Tecnologia Rússia busca cooperar com China em IA e tecnologias digitais, diz Putin a Xi Presidente Russo cita novas oportunidades econômicas com inteligência artificial

A Rússia busca ampliar a cooperação com a China nas áreas de inteligência artificial (IA) e inovação digital, afirmou, nesta segunda-feira (31), o presidente russo, Vladimir Putin, ao líder chinês, Xi Jinping, durante uma reunião no Quirguistão.

Os dois líderes participam de uma cúpula de dois dias da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), bloco regional que busca se apresentar como um contrapeso às potências ocidentais.

Com suas tropas envolvidas na guerra na Ucrânia, a Rússia estreitou os laços com a China, principal compradora de seu petróleo. Pequim nunca condenou a invasão russa iniciada em 2022, que provocou um forte isolamento internacional de Moscou.

"A cooperação está avançando com sucesso em todas as frentes", disse Putin a Xi antes da reunião.

"As inovações digitais, incluindo as tecnologias de inteligência artificial, também estão abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento econômico de nossos países", afirmou o presidente russo.

Putin e Xi haviam se reunido pela última vez em maio, em Pequim.

Nos últimos meses, o Kremlin buscou reforçar seu controle sobre o ambiente digital, com interrupções generalizadas e intermitentes do acesso à internet e restrições a aplicativos populares de mensagens.

O governo russo quer incentivar a população a adotar a plataforma de mensagens Max, apoiada pelo Estado. O aplicativo, que não oferece criptografia e é semelhante à plataforma chinesa WeChat, desperta entre críticos preocupações relacionadas à privacidade e à vigilância.

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