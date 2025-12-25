Qui, 25 de Dezembro

MUNDO

Rússia chama ações dos EUA contra Venezuela de "pirataria" e "bandidagem"

A Rússia já havia condenado a campanha dos EUA na terça-feira, 23, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria ZakharovaA porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova - Foto: Maxim Shemetov / POOL / AFP

O governo da Rússia qualificou as ações militares dos Estados Unidos no Caribe, que têm como alvo a Venezuela, e incluem bombardeios a barcos que os EUA afirmam serem de traficantes e a captura de navios petroleiros, de "pirataria" e "bandidagem".

"Hoje estamos literalmente testemunhando ilegalidades no Mar do Caribe, onde práticas aparentemente há muito esquecidas de apropriação indevida da propriedade alheia - a saber, pirataria, saques e bandidagem - estão sendo revividas", disse hoje, 25, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, segundo a agência de notícias estatal russa Tass.

 

A Rússia já havia condenado a campanha dos EUA na terça-feira, 23, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU. "A Rússia condena veementemente as tentativas dos EUA de desestabilizar a situação em torno da Venezuela e espera que o pragmatismo do presidente americano, Donald Trump, ajude a resolver o problema de forma legal", reiterou Zakharova nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Ela acrescentou que Moscou defende a desescalada da situação e ressaltou o apoio russo aos "esforços do governo de Nicolás Maduro (presidente da Venezuela) voltados para proteger a soberania e os interesses nacionais e manter o desenvolvimento estável e seguro de seu país".

