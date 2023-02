Rússia comemora 80 anos da vitória de Stalingrado

A- A+

A Rússia comemora, nesta quinta-feira (2), o 80º aniversário da vitória soviética na Batalha de Stalingrado, um ponto de inflexão na Segunda Guerra Mundial e um símbolo do patriotismo defendido por Vladimir Putin, em meio à ofensiva na Ucrânia.

As celebrações acontecem em um momento de acirrado combate entre forças russas e soldados ucranianos na ex-república soviética, palco há quase um ano de uma ofensiva russa lançada, segundo o Kremlin, para "desmilitarizar" e "desnazificar" o país vizinho.

O presidente russo viajará a Volgogrado para participar das comemorações, informou o Kremlin.

Considerada uma das mais sangrentas da história, com um total de quase dois milhões de mortos em ambos os lados, a Batalha de Stalingrado (1942-1943) mudou o rumo do conflito na União Soviética, desmoralizada após várias derrotas.

A Rússia, que reivindica o legado da URSS, continua a glorificar esta batalha como o evento que salvou a Europa do nazismo. Essa vitória vê seu simbolismo aumentado à medida que se aproxima o primeiro aniversário do lançamento da operação russa na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

Recentemente, a Rússia conseguiu tomar Soledar, no leste da Ucrânia, o primeiro êxito das forças russas em muitos meses.

O próprio presidente Putin não hesita em traçar um paralelo entre a resistência contra Hitler e a ofensiva na Ucrânia.

"Esquecer as lições da história leva à repetição de terríveis tragédias. A prova está nos crimes contra civis, na limpeza étnica e nas ações punitivas organizadas por neonazistas na Ucrânia", declarou na sexta-feira passada, por ocasião do Dia Internacional das vítimas do Holocausto.

Busto de Stalin

Em Volgogrado, que de 1925 a 1961 se chamava Stalingrado, uma cidade de um milhão de habitantes às margens do Volga, quarta e quinta-feira foram declaradas feriados.

Às vésperas do 80º aniversário da vitória de Stalingrado, um busto de Stalin foi inaugurado na cidade, junto com os de dois líderes militares famosos por seus papéis na batalha: Georgy Zhukov e Aleksandr Vasilevsky.

Desde a queda da URSS, as autoridades russas mantiveram uma posição ambivalente em relação a Stalin.

Ele é oficialmente condenado pelo terror de Estado que orquestrou na década de 1930 e até sua morte em 1953, mas permanece enterrado em frente ao Kremlin na Praça Vermelha. Muitos russos continuam a venerá-lo por seu papel na derrota da Alemanha nazista nas mãos da União Soviética.

Nesta quinta, um desfile militar e um concerto serão realizados como parte das comemorações em Volgogrado, enquanto flores serão depositadas no Mamáyev Kurgán. Essa colina estratégica, onde ocorreram terríveis batalhas, é agora um local de peregrinação para homenagear o Exército soviético.

A Batalha de Stalingrado, que começou em julho de 1942, durou 200 dias e 200 noites.

