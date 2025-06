Rússia concentra 110 mil soldados para nova ofensiva, diz Kiev

A- A+

A cidade de Pokrovsk, no Leste da Ucrânia, tornou-se o novo foco das operações militares russas, segundo autoridades ucranianas. Localizada na região de Donetsk, a cidade estratégica está sendo alvo de um esforço concentrado das forças de Moscou, que já posicionaram cerca de 110 mil soldados nos arredores, de acordo com o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi.

— A área de Pokrovsk é atualmente o ponto mais crítico da linha de frente — afirmou Syrskyi na sexta-feira, referindo-se à linha de frente de 1,2 mil quilômetros que se estende pelo leste do país.

Pokrovsk não é uma cidade de grande porte — tinha cerca de 60 mil habitantes antes da guerra —, mas ocupa posição vital na malha logística ucraniana, por onde passam uma rodovia e uma ferrovia que ligam a cidade a centros militares como Kostiantynivka, Kramatorsk e Sloviansk. Juntas, essas localidades formam a base da defesa de Kiev na parte da região de Donetsk ainda sob controle ucraniano.

A ofensiva russa na cidade se arrasta há quase um ano, com sucessivas tentativas de ruptura que até agora fracassaram. Apesar da superioridade numérica em tropas e armamentos, Moscou não conseguiu conquistar Pokrovsk. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), centro de análise militar com sede nos Estados Unidos, a resistência ucraniana tem forçado a Rússia a rever sua estratégia.

O instituto observou que os ucranianos passaram a integrar drones como parte essencial de sua tática de combate, sincronizando os operadores aéreos com as tropas em solo. A mudança teria inviabilizado um ataque frontal, levando os russos a tentar cercar a cidade pelos flancos sul e nordeste. Atualmente, segundo o ISW, os combates envolvem pequenos grupos de soldados russos, às vezes duplas, que utilizam motocicletas, veículos off-road e buggies para realizar incursões relâmpago.

— A captura de Pokrovsk, anunciada pelo inimigo ainda em setembro de 2024, ainda não aconteceu, em parte graças à nossa operação em Kursk — disse Syrskyi, em referência à incursão surpresa de tropas ucranianas no território russo, que teria obrigado Moscou a deslocar 63 mil soldados e cerca de 7 mil militares norte-coreanos para conter o avanço.

Cidade esvaziada

Além do peso militar, Pokrovsk também tinha relevância econômica para a região: abrigava a última mina de carvão metalúrgico em operação na Ucrânia. Quando a instalação foi forçada a fechar, no início deste ano, eles também começaram a partir. A maioria dos antigos moradores já havia deixado a região nos últimos três anos desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, publicou a rede americana CNN.

Para a Rússia, no entanto, a conquista de Pokrovsk é um passo importante no objetivo anunciado pelo presidente Vladimir Putin de controlar totalmente as regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk — áreas parcialmente ocupadas por Moscou desde 2014. Em comunicado divulgado na sexta-feira, Syrskyi afirmou que a Rússia continua tentando romper a fronteira administrativa da região de Donetsk.

“Eles querem fazer isso não apenas para alcançar algum resultado operacional, mas principalmente para fins de demonstração. Para obter um efeito psicológico: fincar ali o infame ‘pé do soldado russo’, plantar uma bandeira e alardear mais uma pseudo-‘vitória’”, declarou.

Efeito econômico

Ao mesmo tempo, o presidente russo reconheceu, também na sexta-feira, os altos custos da guerra na Ucrânia. Segundo ele, os gastos com defesa chegaram a 6,3% do PIB da Rússia neste ano, patamar que começa a afetar o orçamento nacional. Putin disse que este é “um dos problemas” que Moscou precisa resolver, acrescentando que o governo planeja cortar os gastos militares a partir de 2026 — embora tudo dependa, ressaltou, de uma conclusão bem-sucedida da guerra.

Putin aproveitou para criticar os países da Otan, a aliança militar do Ocidente, que nesta semana anunciaram um plano para elevar os próprios gastos com defesa para até 5% do PIB, citando a “ameaça de longo prazo representada pela Rússia”.

— Nós planejamos reduzir os gastos, e eles, aumentá-los. Então, quem é que está agindo de forma agressiva? — ironizou. (Com Bloomberg)

