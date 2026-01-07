Qua, 07 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta07/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Rússia condena uso da força pelos EUA contra petroleiro com bandeira russa

Washington anunciou a "apreensão" de um petroleiro após vários dias de perseguição desde que zarpou da Venezuela

Reportar Erro
Rússia condena uso da força pelos EUA contra petroleiro com bandeira russaRússia condena uso da força pelos EUA contra petroleiro com bandeira russa - Foto: HANDOUT / US EUROPEAN COMMAND / AFP

A Rússia denunciou, nesta quarta-feira (7), o uso da força por parte dos Estados Unidos contra um navio com bandeira russa no Atlântico Norte, depois que Washington anunciou a "apreensão" de um petroleiro após vários dias de perseguição desde que zarpou da Venezuela.

"De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, a liberdade de navegação se aplica em águas internacionais, e nenhum Estado tem o direito de usar a força contra embarcações devidamente registradas sob a jurisdição de outros Estados", afirmou o Ministério de Transportes russo em um comunicado.

Leia também

• Um morto após ataques com drones ucranianos no oeste da Rússia

• China, Rússia e Irã condenam ação dos Estados Unidos; Macron manifesta apoio

• Trump: Queremos vender petróleo para Rússia quando coisas se estabilizarem

A pasta detalhou que o "Marinera" obteve "permissão temporária" para navegar com bandeira russa em 24 de dezembro e "o contato com o barco se perdeu" depois que as forças navais americanas o abordaram "em alto-mar".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter