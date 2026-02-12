A- A+

MUNDO Rússia confirma bloqueio do WhatsApp por "relutância" a cumprir a lei Kremlin alega que plataforma se recusou a cumprir normas locais, enquanto aplicativo denuncia tentativa de empurrar usuários para serviço estatal sem criptografia de ponta a ponta

O governo da Rússia confirmou, nesta quinta-feira (12), o bloqueio da operação do aplicativo de mensagens criptografadas WhatsApp devido à "relutância" da plataforma em adequar-se à legislação em vigor no país.

"A decisão foi de fato tomada e implementada", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ele acrescentou que a decisão foi motivada pela "relutância do WhatsApp em cumprir as normas e a legislação russa".

O aplicativo pertence, assim como o Facebook e o Instagram, ao grupo americano Meta.

Na quarta-feira, o WhatsApp denunciou na rede social X uma tentativa do governo russo de "bloquear completamente" a plataforma para "empurrar as pessoas para um aplicativo de vigilância que pertence ao Estado", uma referência ao Max.

"Tentar isolar mais de 100 milhões de usuários da comunicação privada e segura é um retrocesso e só pode levar a uma segurança menor para a população da Rússia", acrescentou a plataforma.

A agência reguladora russa já havia imposto nesta semana restrições ao aplicativo Telegram, acusado de violar a legislação, em um contexto de avanço contra as redes sociais que têm sede no exterior.

O Telegram é um dos serviços de mensagens mais populares na Rússia, ao lado do WhatsApp, cujo funcionamento já estava em grande parte bloqueado no país desde janeiro pelos mesmos motivos.

O Max, lançado pelo gigante russo das redes sociais VK, se apresenta como um superaplicativo que também dá acesso a lojas online.

Mas não oferece criptografia de ponta a ponta nas conversas, como no caso do WhatsApp, e advogados temem que vire uma ferramenta de vigilância.

No verão passado, a Rússia já havia proibido os usuários de realizar ligações no Telegram e no WhatsApp.

