A- A+

DIPLOMACIA Rússia confirma conversas com a Ucrânia na quarta e na quinta-feira em Abu Dhabi Conversas serão realizadas pouco antes de se completarem quatro anos desde o início da ofensiva russa em território ucraniano

A Rússia confirmou nesta segunda-feira(2) que a segunda rodada de negociações com Kiev e Washington em Abu Dhabi, em busca de uma saída para o conflito na Ucrânia, será realizada na quinta e na sexta-feira, atribuindo o atraso a um problema de agenda.

“Estavam inicialmente previstas para o último domingo, mas era necessária uma coordenação adicional das agendas das três partes”, explicou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas.

“Agora o segundo ciclo ocorrerá na quarta e na quinta-feira (...) em Abu Dhabi”, acrescentou, confirmando uma informação fornecida no domingo pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

As conversas serão realizadas pouco antes de se completarem quatro anos desde o início da ofensiva russa em território ucraniano.

Espera-se que, nesta rodada, as partes se concentrem no tema crucial do território, sem que nenhuma das duas equipes tenha mostrado até agora sinais de avanço.

Os Estados Unidos pressionam para pôr fim à guerra entre ucranianos e russos, que provocou dezenas de milhares de vítimas e obrigou milhões de pessoas a fugirem de suas casas.

O conflito também provocou a destruição de infraestrutura em grande parte do leste e do sul da Ucrânia.

Veja também