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DIPLOMACIA Rússia confirma negociações com Ucrânia e EUA em 10 e 11 de novembro O emissário americano Steve Witkoff já havia anunciado na segunda-feira (2) as negociações nos Emirados Árabes Unidos

O Kremlin confirmou nesta terça-feira (3) que uma delegação russa participará em Abu Dhabi, nos dias 10 e 11 de novembro, de novas negociações trilaterais com Kiev e Washington para tentar encontrar uma saída diplomática para o conflito na Ucrânia.

"Sim, posso confirmar a data. Uma delegação russa viajará a Abu Dhabi, nos dias 10 e 11 de novembro, e participará das negociações trilaterais", afirmou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

O emissário americano Steve Witkoff já havia anunciado na segunda-feira as negociações nos Emirados Árabes Unidos.

Peskov informou que o negociador Vladimir Medinski voltará a liderar a delegação russa, como na rodada anterior de conversações, no começo do ano, suspensa após a guerra contra o Irã iniciada por Estados Unidos e Israel.

O conflito no Oriente Médio eclipsou durante vários meses a questão ucraniana como prioridade do governo americano.

O último encontro trilateral entre as delegações russa, ucraniana e americana aconteceu em meados de fevereiro em Genebra, sem registrar avanços.

As negociações para tentar acabar com a guerra, a mais letal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, estão paralisadas.

Moscou exige a retirada do Exército ucraniano da região oriental de Donetsk, o que Kiev se recusa a fazer por considerar que deixaria o restante do país vulnerável a novos ataques russos.

Witkoff disse que os negociadores americanos viajarão durante a semana a Bruxelas para se reunir com "representantes da França, da Alemanha, do Reino Unido, da União Europeia e da Otan para discutir as garantias de segurança para a Ucrânia".

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