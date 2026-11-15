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REUNIÃO Rússia confirma reunião entre Xi, Trump e Putin Segundo a Casa Branca, a reunião entre os três presidentes permitirá abordar a proliferação nuclear, assim como a guerra no Oriente Médio

O Kremlin confirmou que o presidente Vladimir Putin participará na próxima quinta-feira (19) de uma reunião de cúpula sem precedentes com seus homólogos chinês, Xi Jinping, e americano, Donald Trump, à margem de uma reunião internacional na China.

O encontro entre os líderes dos Estados Unidos, da China e da Rússia, objeto de especulação há várias semanas, acontecerá à margem do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em Shenzhen, no sul da China.

"Um acordo foi alcançado para celebrar uma reunião trilateral em 19 de novembro" entre os três presidentes, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Pequim não confirmou o encontro.

Segundo a Casa Branca, a reunião entre os três presidentes permitirá abordar a proliferação nuclear, assim como a guerra no Oriente Médio desencadeada em fevereiro pelos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã.

Segundo Washington, os três presidentes não devem discutir o conflito na Ucrânia. Kiev e seus aliados temem conversas decisivas para seu futuro em sua ausência.

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