Rússia conquista de cidade no sudeste da Ucrânia reivindica

A Rússia reivindicou, nesta segunda-feira (10), a conquista de uma cidade no sudeste da Ucrânia, em um dos poucos setores em que as tropas ucranianas registraram progressos na sua difícil contraofensiva do ano passado.

“As unidades do grupo de tropas Leste seguiram avançando profundamente na defesa inimiga e libertaram a localidade de Staromaiorske”, ao sudoeste da cidade de Donetsk, controlada pelas forças russas, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia.

O Exército ucraniano havia recuperado essa cidade em julho, em plena contraofensiva que, embora tenha sido um fracasso, permitiu que Kiev ganhasse algum terreno em alguns setores, sobretudo no sul.

Mas as tropas russas retomaram as áreas nesses últimos meses. O presidente russo, Vladimir Putin, reivindicou na semana passada a conquista de 880 km² de terreno e quase cinquenta localidades ao longo do ano.

As forças russas também lançaram em 10 de maio uma intervenção na região de Kharkiv, no nordeste, ocupando várias localidades, antes de serem freadas pelos reforços enviados por Kiev.

As autoridades ucranianas também temem um novo ataque na região de Sumy, vizinha de Kharkiv, onde disseram nesta segunda-feira que tinham repelido uma incursão russa.

As autoridades da região de Kharkiv informaram que um homem morreu e outros dois ficaram feridos num ataque russo no povoado de Dergachi.

Por sua vez, o Estado-Maior anunciou nas redes sociais que foram destruídos “sistemas de mísseis antiaéreos russos” S-400 e S-300 na península da Crimeia ocupada, uma informação que a AFP não conseguiu verificar.

