DIPLOMACIA

Rússia considera "positiva" a abertura de alguns países europeus a retomar o diálogo

Europeus haviam praticamente rompido todos os contatos com Moscou após o início da ofensiva russa em larga escala contra a Ucrânia

Porta-voz do Rússia, Dmitri PeskovPorta-voz do Rússia, Dmitri Peskov - Foto: Alexander Nemenov/AFP

O Kremlin descreveu, nesta sexta-feira (15), como "positiva" a disposição de alguns países europeus em retomar o diálogo com a Rússia, interrompido após o início da ofensiva contra a Ucrânia em 2022.

"Se isso realmente reflete a visão estratégica dos europeus, é uma evolução positiva em sua postura", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a jornalistas.

"Em Paris, Roma e até Berlim, afirmaram que é necessário conversar com os russos para garantir a estabilidade na Europa. Isso está totalmente alinhado com a nossa visão", acrescentou Peskov.

O porta-voz russo, no entanto, criticou a posição do Reino Unido, que, segundo ele, "mantém posições radicais" e "não deseja contribuir para o estabelecimento da paz".

Os europeus haviam praticamente rompido todos os contatos — com poucas exceções — com Moscou após o início da ofensiva russa em larga escala contra a Ucrânia, com o objetivo de isolar Putin.

No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, restabeleceu o diálogo com Putin assim que retornou à Casa Branca em janeiro de 2025, com a intenção de encontrar uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Desde então, ele manteve diversas conversas por telefone com o líder russo e sediou uma cúpula no Alasca em agosto de 2025.

