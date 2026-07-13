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Guerra

Rússia convoca embaixador alemão em Moscou por ajuda financeira de Berlim à Ucrânia

Moscou afirma que Berlim está envolvida nos ataques do governo de Kiev contra infraestrutura civil em território russo

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Bandeira da RússiaBandeira da Rússia - Foto: Canva

O embaixador da Alemanha na Rússia, Alexander Lambsdorff, foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores russo nesta segunda-feira, 13, informou a chancelaria do país. Moscou afirma que Berlim está envolvida nos ataques do governo de Kiev contra infraestrutura civil em território russo.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o embaixador alemão foi informado da "inaceitabilidade" do crescente apoio da Alemanha ao governo ucraniano, incluindo a celebração de acordos militares e técnico-militares. "Isso inclui drones de reconhecimento e ataque, mísseis antiaéreos e munições para foguetes utilizados em ataques contra infraestrutura civil", diz trecho da nota.

A diplomacia russa também afirmou ao embaixador que considera inaceitáveis as tentativas da Alemanha de ditar a terceiros países, incluindo representantes oficiais da República Popular da China, como e em que formato devem conduzir suas relações com a Rússia.

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Anteriormente, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha convocou o embaixador da Rússia em Berlim, Sergey Nechaev, em razão de uma suposta campanha de ataques cibernéticos direcionada contra a Alemanha, seus parceiros da União Europeia e a Ucrânia.
 

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