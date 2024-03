Rússia convoca embaixador da Alemanha após vazamento de conversa entre militares

A- A+

O embaixador da Alemanha na Rússia foi convocado nesta segunda-feira (4) a comparecer ao Ministério das Relações Exteriores em Moscou, após a divulgação nas redes sociais de conversas confidenciais entre militares germânicos de alta patente sobre envios de armas à Ucrânia.

O embaixador, Alexander Graf Lambsdorff, não fez comentários à imprensa quando chegou à sede do ministério, segundo as agências de notícias russas.

Na sexta-feira (1°), uma gravação de áudio de uma reunião por videoconferência de oficiais alemães foi divulgada nas redes sociais da Rússia.

Na conversa, os participantes mencionam a hipótese de entregar mísseis de longo alcance Taurus, de fabricação alemã, à Ucrânia. O governo alemão confirmou que a gravação é autêntica e que foi "interceptada".

Oficialmente, a Alemanha nega que deseja entregar mísseis Taurus à Ucrânia, argumentando que existe o risco de um agravamento do conflito.

A Rússia denunciou nesta segunda-feira o "envolvimento direto" das potências ocidentais na Ucrânia após a divulgação do áudio, que mostra "mais uma vez a participação direta do Ocidente no conflito ao redor da Ucrânia", segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

