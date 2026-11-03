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guerra Rússia derruba centenas de drones após fim da trégua na Ucrânia A trégua permitiu a entrada de uma missão humanitária na cidade de Oleshky, sob ocupação russa

A defesa aérea russa derrubou 493 drones lançados na direção de Moscou, informou o prefeito da capital, Sergei Sobyanin, em uma intensificação do conflito com a Ucrânia que frustra as esperanças de negociações de paz.

Os ataques ocorreram após uma pausa incomum nos combates entre Rússia e Ucrânia na região de Kherson, sul do território ucraniano, que terminou no domingo.

A trégua permitiu a entrada de uma missão humanitária na cidade de Oleshky, sob ocupação russa.

Horas depois do fim da trégua, a Rússia atacou a cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, e matou pelo menos 26 pessoas, informou o governador regional interino.

As autoridades ucranianas, por sua vez, relataram nesta terça-feira (3) uma série de ataques russos durante a noite que obrigaram a retirada de 200 pacientes de um centro médico e motivaram o acionamento dos sistemas de defesa aérea na vizinha Polônia.

As autoridades da cidade de Kharkiv (nordeste) afirmaram que um ataque russo feriu 25 pessoas no centro médico e danificou um prédio, janelas e veículos.

"Registramos um ataque inimigo em uma passagem entre edifícios de um centro médico no distrito de Nemishlianskyi", afirmou no Telegram Oleh Syniehubov, chefe da administração regional de Kharkiv.

"As informações preliminares indicam que 200 pacientes serão transferidos para outras unidades médicas", acrescentou.

O prefeito de Kharkiv, Igor Terekhov, advertiu na mesma plataforma que a cidade "enfrenta um ataque combinado de mísseis balísticos e bombas aéreas guiadas". Ele recomendou que a população procure proteção.

O Exército ucraniano alertou para o lançamento de mísseis balísticos contra outras regiões do país, como Kiev, Dnipro e Sumy.

O governador regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, disse que os ataques russos atingiram infraestruturas críticas em Dnipro e em Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky.

A Polônia anunciou que ativou sua defesa para proteger o espaço aéreo, em particular nas áreas próximas à Ucrânia.

Os ataques ocorreram depois que o emissário americano Steve Witkoff afirmou que as negociações impulsionadas por seu país entre Rússia e Ucrânia devem começar na próxima semana.

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