Rússia desloca sistema de defesa aérea e armamentos avançados da Síria para Líbia

A Rússia está retirando sistemas avançados de defesa aérea e outras armas sofisticadas das bases na Síria, transferindo-os para a Líbia, disseram responsáveis dos Estados Unidos e da Líbia, enquanto Moscou luta para preservar uma presença militar após o colapso do regime de Assad em Damasco.

Aviões de carga russos transportaram equipamentos de defesa aérea, incluindo radares para sistemas interceptadores S-400 e S-300, da Síria para bases no leste da Líbia controladas pelo líbio Khalifa Haftar, apoiado por Moscou, disseram as autoridades.

A Rússia também enviou tropas, aviões militares e armamento para fora da Síria, em uma redução significativa da sua presença no país. Durante anos, Moscou operou importantes bases navais e aéreas em troca do apoio que prestou para apoiar Bashar al-Assad, o ditador sírio que fugiu para Moscou na semana passada.

As bases sírias têm sido a pedra angular da capacidade de Moscou para sustentar o poder no Oriente Médio e na África - servindo como um centro para canalizar tropas, mercenários e armas. A base naval de Tartus tem sido o único ponto de reabastecimento e reparação da marinha russa no Mediterrâneo.

Agora, a Rússia parece disposta a utilizar outro antigo parceiro na Líbia como forma de manter a influência na região e apoiar uma presença naval na área, onde os EUA e outros membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte têm bases e navios de guerra.



