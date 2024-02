Rússia detém 3 pessoas que queriam atentar contra responsável pró-russo na Crimeia

O serviço de segurança da Rússia anunciou, nesta segunda-feira (5), a prisão de três pessoas que queriam cometer um atentado com um carro-bomba contra um responsável pró-russo na península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

"Os agentes do FSB prenderam um grupo de pessoas [...] que, sob as instruções do SBU [serviço secreto ucraniano], se dispunham a fazer explodir um carro de propriedade de um dos responsáveis das autoridades da Crimeia em Simferopol", indicou o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, na sigla em russo) em comunicado.