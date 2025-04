A- A+

GUERRA NA UCRÂNIA Rússia detona bomba de três toneladas em barragem na região de fronteira com a Ucrânia; vídeo Explosões teriam gerado inundações na região, inclusive danificando áreas agrícolas

A Rússia lançou neste semana uma poderosa bomba, que pesa cerca de três toneladas, em uma represa na vila de Popovka, na região de Belgorod, próximo da fronteira com a Ucrânia. O alvo foi escolhido por conta da existência de uma estrutura, perto de uma vila da região, usada pelas Forças Armadas da Ucrânia para abastecer unidades nas regiões de Sumy e Belgorod.

Segundo a rádio bielorussa Charter 97, a ação seria para conter uma possível ofensiva das Forças Armadas ucranianas na região. Canais russo no Telegram estão circulando vídeo do momento em que ocorre a explosão, causada por uma FAB-3000.

Russian forces attempted to destroy a dam near Popovka, Belgorod region, using a FAB-3000 bomb—but failed. pic.twitter.com/ey8kAfvopc — NOELREPORTS (@NOELreports) April 2, 2025





De acordo com relatos publicados nas redes sociais, as explosões teriam gerado inundações em áreas vizinhas, inclusive danificando regiões agrícolas.

Segundo o jornal Kyiv Post, o ataque ocorre justamente no momento em que os combates na região se intensificam. A ação desta semana seria mais uma resposta à incursão ucraniana na região de Kursk, também na Rússia, que, segundo a publicação, parece estar chegando ao fim, uma vez que as forças russas estariam recapturando o posto de controle da fronteira perto da cidade de Sudzha.

Ainda de acordo com o Kyiv Post, no momento, apenas uma pequena faixa de território russo, com cerca de 1 a 3 quilômetros de largura, permanece sob controle ucraniano naquela região. Fontes russas afirmam que cerca de quatro mil tropas ucranianas chegaram a acessar a região de Belgorod, incluindo soldados a pé mas também unidades blindadas.

Veja também