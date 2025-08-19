A- A+

GUERRA NA UCRÂNIA Rússia devolveu os corpos de 1.000 soldados ucranianos, diz Kiev Cinco dos corpos pertencem a soldados que morreram durante o cativeiro na Rússia devido a ferimentos ou doenças

A Rússia devolveu os corpos de 1.000 soldados ucranianos, a maioria mortos na frente de batalha e alguns que faleceram em cativeiro, informou Kiev nesta terça-feira (19), destacando que as operações de troca representam um dos poucos resultados das negociações entre os dois países.

"Como resultado das medidas de repatriação, os corpos de 1.000 pessoas falecidas foram entregues à Ucrânia" pela Rússia, que indicou que se tratava de soldados ucranianos, de acordo com o centro ucraniano responsável pelo tratamento de prisioneiros de guerra.

Segundo a fonte, cinco dos corpos pertencem a soldados que morreram durante o cativeiro na Rússia devido a ferimentos ou doenças.

O negociador russo Vladimir Medinski confirmou a troca em sua conta do Telegram, especificando que Kiev entregou os corpos de 19 soldados russos.

Com essa troca, mais de 11.000 corpos foram entregues pela Rússia à Ucrânia desde o início do ano.

A troca de soldados e prisioneiros de guerra mortos é uma das poucas áreas de cooperação aberta entre Kiev e Moscou desde que a Rússia iniciou a invasão em fevereiro de 2022.

Os dois lados concordaram em realizar novas trocas em suas negociações mais recentes em Istambul, em julho.

