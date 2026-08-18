Conflito
Rússia diz que 620 drones sobrevoaram Moscou nas últimas horas
Armazém da rede varejista digital Wildberries no entorno da capital russa foi atingido e pegou fogo
O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, afirmou nesta terça-feira (18) que 620 drones sobrevoaram a capital da Rússia desde a noite da véspera. A defesa aérea russa abateu 180 artefatos, segundo Sobyanin.
Leia também
• União Europeia pretende impor sanções mais severas contra a Rússia
• Ataque ucraniano com mísseis deixa seis mortos na Rússia
• Trump anuncia tarifas de até 100% para drones importados
Um armazém da rede varejista digital Wildberries no entorno de Moscou foi atingido e pegou fogo. A empresa é considerada uma versão russa da Amazon. Três pessoas ficaram feridas em meio à operação de abate dos drones.