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Conflito Rússia diz que 620 drones sobrevoaram Moscou nas últimas horas Armazém da rede varejista digital Wildberries no entorno da capital russa foi atingido e pegou fogo

O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, afirmou nesta terça-feira (18) que 620 drones sobrevoaram a capital da Rússia desde a noite da véspera. A defesa aérea russa abateu 180 artefatos, segundo Sobyanin.

Um armazém da rede varejista digital Wildberries no entorno de Moscou foi atingido e pegou fogo. A empresa é considerada uma versão russa da Amazon. Três pessoas ficaram feridas em meio à operação de abate dos drones.

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