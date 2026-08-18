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Conflito

Rússia diz que 620 drones sobrevoaram Moscou nas últimas horas

Armazém da rede varejista digital Wildberries no entorno da capital russa foi atingido e pegou fogo

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Rússia diz que 620 drones sobrevoaram Moscou nas últimas horasRússia diz que 620 drones sobrevoaram Moscou nas últimas horas - Foto: Stringer/AFP

O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, afirmou nesta terça-feira (18) que 620 drones sobrevoaram a capital da Rússia desde a noite da véspera. A defesa aérea russa abateu 180 artefatos, segundo Sobyanin.

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Um armazém da rede varejista digital Wildberries no entorno de Moscou foi atingido e pegou fogo. A empresa é considerada uma versão russa da Amazon. Três pessoas ficaram feridas em meio à operação de abate dos drones.

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