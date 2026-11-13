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Conflito Rússia diz que ainda não aceitou os europeus nas negociações com a Ucrânia "Quando compreendermos suas verdadeiras intenções e sua disposição de contribuir para o processo de paz, então poderemos tomar uma decisão sobre a realização de negociações em um formato ampliado", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov

A Rússia afirmou nesta sexta-feira (13) que ainda não concordou em permitir a participação de países europeus nas negociações com a Ucrânia mediadas pelos Estados Unidos, embora representantes de Kiev e Washington considerem isso como certo.

"Quando compreendermos suas verdadeiras intenções e sua disposição de contribuir para o processo de paz, então poderemos tomar uma decisão sobre a realização de negociações em um formato ampliado", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Se os europeus realmente tiverem alguém que esteja pelo menos de alguma forma autorizado a falar e se, de fato, tiverem vontade de fazê-lo, é claro que estaremos dispostos a conversar com eles", afirmou Peskov.

Durante as negociações em Abu Dhabi nesta semana, os enviados europeus organizaram reuniões separadas com a delegação ucraniana, mas não participaram dos encontros mediados pelos Estados Unidos entre os representantes de Kiev e Moscou.

Segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, os europeus devem participar das próximas conversações, enquanto Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump e representante americano, disse que não se pode alcançar um acordo de paz "sem que eles estejam à mesa".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira que "é evidente que a Europa deve participar das conversações de paz para proteger nossos interesses, mas também para apoiar a Ucrânia".

Durante as conversações em Abu Dhabi, o negociador russo Vladimir Medinski afirmou que Moscou "não recebeu nenhuma iniciativa de paz, nenhuma proposta concreta de paz dos países europeus" e que "não está claro o que há para discutir" com a Europa.

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