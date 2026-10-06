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Conflito Rússia diz que ataque ucraniano em território ocupado deixa três mortos Ambos os países intensificaram os ataques no quinto ano da guerra, sem que se vislumbre uma saída negociada, enquanto a ONU alerta para um forte aumento nas mortes de civis

Um ataque ucraniano com drone contra um veículo na parte ocupada da região ucraniana de Zaporizhzhia matou três pessoas nesta terça-feira, informaram as autoridades designadas pela Rússia.

Nomeado pelo Kremlin, Yevgueni Balitski, disse no Telegram que um drone ucraniano atingiu o veículo perto de uma aldeia próxima à linha de frente, onde matou "três pessoas, incluindo o motorista" e feriu três passageiros.

Ele acrescentou que o veículo viajava perto de Basan Pologi, para onde as forças russas avançam há meses.

Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques no quinto ano da guerra, sem que se vislumbre uma saída negociada, enquanto a ONU alerta para um forte aumento nas mortes de civis.

A Rússia controla o sul da região de Zaporizhzhia, uma das quatro áreas ucranianas que Moscou considera como suas.

A ofensiva de Moscou contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, tornou-se a pior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e já tirou a vida de milhares de pessoas.

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