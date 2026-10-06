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Conflito

Rússia diz que ataque ucraniano em território ocupado deixa três mortos

Ambos os países intensificaram os ataques no quinto ano da guerra, sem que se vislumbre uma saída negociada, enquanto a ONU alerta para um forte aumento nas mortes de civis

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Bombeiros ucranianos combatem um incêndio no local de um ataque aéreo russo a uma oficina mecânica em Kharkiv, em 5 de outubro de 2026, durante a invasão russa da UcrâniaBombeiros ucranianos combatem um incêndio no local de um ataque aéreo russo a uma oficina mecânica em Kharkiv, em 5 de outubro de 2026, durante a invasão russa da Ucrânia - Foto: Sergey Bobok/AFP

Um ataque ucraniano com drone contra um veículo na parte ocupada da região ucraniana de Zaporizhzhia matou três pessoas nesta terça-feira, informaram as autoridades designadas pela Rússia.

Nomeado pelo Kremlin, Yevgueni Balitski, disse no Telegram que um drone ucraniano atingiu o veículo perto de uma aldeia próxima à linha de frente, onde matou "três pessoas, incluindo o motorista" e feriu três passageiros.

Ele acrescentou que o veículo viajava perto de Basan Pologi, para onde as forças russas avançam há meses.

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Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques no quinto ano da guerra, sem que se vislumbre uma saída negociada, enquanto a ONU alerta para um forte aumento nas mortes de civis.

A Rússia controla o sul da região de Zaporizhzhia, uma das quatro áreas ucranianas que Moscou considera como suas.

A ofensiva de Moscou contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, tornou-se a pior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e já tirou a vida de milhares de pessoas.

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