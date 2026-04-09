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Conflito Rússia diz que cessar-fogo no Oriente Médio deve incluir o Líbano "Moscou parte do princípio de que estes acordos têm uma dimensão regional e se estendem em particular ao Líbano"

A Rússia avalia que o acordo de cessar-fogo entre Washington e Teerã “se estende” ao Líbano, afirmou o Ministério das Relações Exteriores, citando uma conversa telefônica entre o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, e seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi.

“Moscou parte do princípio de que estes acordos (...) têm uma dimensão regional e se estendem em particular ao Líbano”, afirmou o Ministério em um comunicado.

A porta-voz do ministério, Maria Zakharova, condenou, por sua vez, uma intervenção israelense no Líbano, por considerar que "ameaça fazer descarrilar o processo de negociação emergente".

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