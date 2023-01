Rússia diz que concluiu conquista da cidade ucraniana de Soledar

A- A+

O Exército russo disse nesta sexta-feira (13) ter conquistado por completo a cidade de Soledar, no leste da Ucrânia, e reivindicou uma primeira vitória notável no terreno, após vários reveses humilhantes nos últimos meses.

"Na tarde de 12 de janeiro, concluiu-se a liberação da cidade de Soledar, que é importante para a continuação bem-sucedida das operações ofensivas" na região de Donetsk, informou o Ministério russo da Defesa em um comunicado.

"O controle total de Soledar permite cortar as linhas de abastecimento das forças ucranianas situadas na cidade (de Bakhmut) a sudoeste e, em seguida, bloquear" e cercar "as unidades ucranianas que se encontram ali", disse Konashenkov.

Segundo ele, a tomada de Soledar foi possível, graças a "ataques permanentes contra o inimigo" da aviação e da artilharia russas.

As tropas russas "realizaram continuamente ataques concentrados às posições das forças armadas ucranianas na cidade, impedindo a transferência de reservas, o fornecimento de munições, assim como as tentativas de retirada do inimigo para outras linhas de defesa", descreveu.

Ainda segundo ele, os paraquedistas russos fizeram uma "manobra encoberta", atacando as tropas ucranianas em Soledar, "de outra direção". Isso permitiu-lhes — acrescentou — "ocupar" zonas altas e "bloquear a cidade pelo norte e pelo sul".

Na sequência, o Exército ucraniano reagiu ao anúncio russo e desmentiu a perda de Soledar, afirmando que os combates não cessaram.

"Continua havendo intensos combates em Soledar", disse o porta-voz do Comando Leste do Exército da Ucrânia, Serguii Cherevaty, em entrevista à televisão ucraniana.

"As Forças Armadas ucranianas mantêm a situação sob controle em condições difíceis", acrescentou.

A AFP não pôde confirmar essas declarações, de imediato, com uma fonte independente.

O chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, garantiu na quarta-feira (11) que seus homens controlavam Soledar. Nesse mesmo dia, porém, tanto o Kremlin quanto as autoridades ucranianas negaram a mudança nas condições no terreno.

A cidade de Soledar está localizada a cerca de 15 quilômetros a nordeste da cidade de Bakhmut, a qual o Exército russo e os paramilitares do grupo Wagner vêm tentando controlar há meses.

