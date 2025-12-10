A- A+

MUNDO Rússia diz que declarações de Trump sobre a Ucrânia estão em sintonia com a postura do país Presidente americano afirmou acreditar que Moscou acabará vencendo a guerra e que Kiev terá que ceder território

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira (10) que as declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Moscou acabará vencendo a guerra e que Kiev terá que ceder território, coincidem com a posição da Rússia.

"Em muitos aspectos, no que diz respeito à adesão à Otan, aos territórios e à perda de território por parte da Ucrânia, está em sintonia com o nosso entendimento", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que considerou "muito importantes" os comentários de Trump em uma entrevista ao site Politico.

Na entrevista, Trump também classificou os líderes europeus como "fracos" e pediu ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que convoque eleições.

O presidente americano disse que a Rússia tem uma posição de negociação mais forte nas reuniões para acabar com a guerra devido ao seu tamanho. Também disse que a Ucrânia nunca será integrante da Otan.

Após a entrevista, Zelensky declarou que estava disposto a convocar novas eleições na Ucrânia, desde que a segurança seja garantida.

A ofensiva de Moscou tornou impossível a realização de eleições no país de acordo com a legislação ucraniana.

A Rússia pede a destituição de Zelensky, considerado um líder ilegítimo por Moscou.

"Veremos como os acontecimentos se desenvolvem", afirmou Peskov sobre o anúncio de Zelensky.

O governo dos Estados Unidos intensificou as negociações com a Rússia e a Ucrânia para tentar acabar com o pior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Veja também