NEGOCIAÇÕES Rússia diz que "desafios permanecem" sobre a Ucrânia após conversas "construtivas" em Abu Dhabi O porta-voz do Kremlin afirmou que até agora não houve nenhum avanço significativo

Kremlin informou nesta segunda-feira, 26, que as conversas realizadas nos últimos dias em Abu Dhabi entre enviados da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos foram construtivas, e uma nova rodada está prevista para a próxima semana, apesar dos "principais desafios ainda permanecerem".

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou, no entanto, que até agora não houve nenhum avanço significativo. "O simples fato de que esses contatos tenham começado de forma construtiva pode ser avaliado de maneira positiva, mas ainda há muito trabalho sério pela frente", ponderou.

Autoridades revelaram poucos detalhes sobre as conversas realizadas na última sexta-feira e no sábado, que fazem parte de um esforço do governo Trump para conduzir as partes a um acordo de paz e encerrar quase quatro anos de guerra.

Uma questão central é se a Rússia deve manter ou retirar suas forças das áreas da Ucrânia que ocupou, especialmente do Donbass, e se deveria receber territórios que ainda não conquistou. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, criticou nesta segunda-feira a "insistência obstinada" de Moscou na questão territorial decisiva.

A próxima rodada de negociações na semana que vem será novamente em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com uma reportagem do Semafor. Os Emirados Árabes Unidos - juntamente com a Arábia Saudita e o Catar - vêm construindo credibilidade como mediadores e já estiveram envolvidos na facilitação da libertação de prisioneiros na guerra entre Rússia e Ucrânia.

O avanço das negociações ocorrem enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que um documento de garantias de segurança dos Estados Unidos para Kiev está "100% pronto". O documento ainda precisa ser enviado ao Congresso dos EUA e ao Parlamento ucraniano para ratificação.

