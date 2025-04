Rússia diz que está 'aberta ao diálogo', após comentários de secretário dos EUA

A- A+

O porta-voz russo, Dmitry Peskov, disse, nesta sexta-feira (18), a repórteres que negociações "bastante complexas" para um acordo de paz na guerra na Ucrânia estão em andamento entre a Rússia e os Estados Unidos, e garantiu que a Rússia está aberta ao diálogo.

As declarações vêm após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, dizer na quinta-feira, 17, que o país suspenderá esforços de paz na Ucrânia se não houver progresso nos próximos dias.

"A Rússia está se esforçando para resolver este conflito, garantindo seus próprios interesses, e está aberta ao diálogo. Continuamos fazendo isso", afirmou Peskov.

Ele não deu detalhes, mas afirmou que não há conversas diretas agendadas entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin nos próximos dias.



Peskov também enfatizou que um cessar-fogo limitado de 30 dias, apoiado por Washington e que tanto a Rússia quanto a Ucrânia haviam adotado em princípio no mês passado, já expirou, mas não especificou quais medidas Moscou poderá tomar em seguida.



Nesta sexta-feira (18), o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que houve desenvolvimentos importantes nas negociações entre Rússia e Ucrânia nas últimas 24 horas.



"Não vou prejulgá-los, mas estamos otimistas de que podemos, com sorte, encerrar esta guerra, esta guerra tão brutal", disse Vance, em Roma.



Na manhã desta sexta, reportagem da Bloomberg informou, com base em fontes anônimas, que o plano dos Estados Unidos para viabilizar um acordo de paz inclui oferecer alívio nas sanções à Rússia.



Apesar da aparente impaciência com os esforços de paz, Rubio considerou as negociações de Paris que aconteceram na quinta-feira construtivas. Ele não apontou a Rússia ou a Ucrânia como obstáculos aos esforços de paz e disse ter informado ao ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, sobre os contornos que surgiram, embora não tenha revelado como Lavrov reagiu.



Ataques

Enquanto isso, a Rússia manteve uma série de ataques mortais em cidades ucranianas, de acordo com autoridades locais. Uma pessoa morreu e outras 98, incluindo seis crianças, ficaram feridas quando a Rússia atingiu Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no início do dia, informou o prefeito Ihor Terekhov nesta sexta.



Ele disse que bombas de fragmentação atingiram um bairro "densamente povoado" quatro vezes.

Fonte: Associated Press.

Veja também