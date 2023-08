Rússia diz que impediu incursão armada ucraniana na região fronteiriça

A- A+

A Rússia anunciou, nesta terça-feira (22), que impediria uma incursão armada ucraniana na região fronteiriça de Briansk, mas não revelou informações sobre o resultado dos combates.

"Graças às ações coordenadas e heroicas dos guardas de fronteira do FSB da região de Briansk, do Ministério da Defesa e das unidades especiais da guarda nacional de Briansk, o ataque foi repelido", disse o governador regional, Alexander Bogomaz, no Telegram.

Segundo Bogomaz, o ataque ocorreu na terça-feira no distrito fronteiriço de Klimovsk e, embora as autoridades russas estivessem "ocupadas tomando medidas para garantir a segurança dos habitantes", uma agressão foi repelida.

As regiões das fronteiras russas foram alvo de uma série de incursões, geralmente reivindicadas por unidades de combatentes que se identificaram como russos anti-Kremlin baseados na Ucrânia.

