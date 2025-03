Rússia diz que Macron é 'charlatão' e critica fala sobre armas nucleares

A- A+

O governo da Rússia criticou nesta quinta-feira (6) o discurso do presidente da França, Emmanuel Macron, que advertiu na véspera sobre a ameaça russa e a necessidade de fortalecer as defesas nucleares da Europa contra o país. Para o Kremlin, foi um discurso "desconectado da realidade".

"Macron faz todos os dias declarações completamente desconectadas da realidade, que contradizem suas declarações anteriores. É um charlatão", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, citada pela agência Ria Novosti.



A porta-voz acrescentou que Macron terá de pedir desculpas à sua própria população, por induzi-la ao erro.

Na quarta-feira (5) em um discurso à nação, o chefe de Estado francês alertou sobre o que chamou de ameaça russa, que afeta os países da Europa, e afirmou que a agressividade de Moscou parece não conhecer fronteiras, três anos após o início da ofensiva na Ucrânia.

Macron também anunciou a intenção de "abrir o debate estratégico" sobre a proteção do continente com a ajuda do guarda-chuva nuclear francês.

Tudo isso em um momento de aproximação entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o russo Vladimir Putin, que provoca o temor da imposição de uma paz contrária aos interesses da Ucrânia e da segurança da Europa.

Arsenal

Macron vem pressionando para que a capacidade de armas nucleares da França seja considerada como uma defesa mais ampla para a região há meses. Em uma entrevista à mídia local no ano passado, ele disse que a capacidade de dissuasão nuclear da França pode ser usada quando os interesses vitais do continente são ameaçados, acrescentando que há uma dimensão europeia para esses interesses vitais.

Estima-se que a França tenha o quarto maior estoque de armas nucleares do mundo, de acordo com um relatório da Federação de Cientistas Americanos, com 290 ogivas em seu inventário. Rússia, EUA e China têm os três maiores estoques.

Alemanha

Ao mesmo tempo, a Alemanha, que não tem armas nucleares, anunciou esta semana que liberará centenas de bilhões de euros para investimentos em defesa e infraestrutura, em geral, em uma mudança importante nas políticas do país para o setor.

