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Guerra Rússia e Ucrânia Rússia diz que não recebeu proposta 'clara' da Ucrânia sobre trégua "Entre as declarações de Zelensky que lemos, não vimos nenhuma iniciativa claramente formulada sobre uma trégua de Páscoa"

A Rússia não viu a Ucrânia formular “claramente” uma iniciativa para uma trégua de Páscoa, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira (31), após o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ter proposto a suspensão dos ataques à infraestrutura energética.

Zelensky fez essa sugestão em resposta à crise desencadeada pela guerra no Oriente Médio.

“Entre as declarações de Zelensky que lemos, não vimos nenhuma iniciativa claramente formulada sobre uma trégua de Páscoa”, disse Peskov em uma coletiva de imprensa.

Segundo ele, o presidente ucraniano “falou sobre sua disposição e desejo de chegar a uma trégua, qualquer uma, inclusive de Páscoa”.

Peskov rejeitou qualquer possibilidade de cessar-fogo e afirmou que Zelensky deve "tomar as decisões certas" para alcançar "a paz, e não apenas uma trégua", com o objetivo de encerrar a guerra, desencadeada pela operação russa em larga escala na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Diversas rodadas de negociações foram realizadas entre Ucrânia e Rússia nos últimos meses, com mediação dos Estados Unidos, na tentativa de encerrar a guerra pior desde a Segunda Guerra Mundial, mas nenhum resultado concreto foi realizado.

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