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Mundo Rússia diz que vendeu US$ 320 bilhões em hidrocarbonetos à Europa desde 2022 Exportações russas de petróleo podem recuperar seus níveis anteriores à guerra antes do fim do ano

O governo da Rússia afirmou nesta segunda-feira (12) que vendeu mais de 320 bilhões de dólares (R$ 1,6 trilhão) em hidrocarbonetos aos países europeus desde 2022, apesar das sanções internacionais impostas devido à guerra na Ucrânia.

"No período de 2022 até hoje, esse valor chega a 320,7 bilhões de dólares. Este é o volume de fornecimento de recursos energéticos aos países da União Europeia", declarou à televisão o vice-primeiro-ministro russo da Energia, Alexander Novak.

Segundo ele, os países europeus compraram hidrocarbonetos russos no valor de 21,3 bilhões de dólares (R$ 106,3 bilhões) nos primeiros nove meses de 2026.

"Em outras palavras, apesar das restrições decorrentes das sanções, continuamos fornecendo recursos energéticos nos setores para os quais foram concedidas isenções", acrescentou.

Novak também afirmou que as exportações russas de petróleo podem recuperar seus níveis anteriores à guerra antes do fim do ano.

A União Europeia (UE) impôs muitas sanções contra a Rússia desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. No entanto, vários países, entre eles a França, continuam importando hidrocarbonetos russos, especialmente gás natural liquefeito (GNL).

Alguns países europeus sem saída para o mar, como Eslováquia e Hungria, também se beneficiam de isenções que lhes permitem comprar petróleo russo transportado por oleodutos.

Esse valor não inclui a produção russa que chega indiretamente à Europa após ser processada em terceiros países, como Índia ou Turquia. Esses dois países, assim como a China, aumentaram consideravelmente suas compras de petróleo bruto russo desde 2022.

Os países europeus criticaram um acordo anunciado na sexta-feira que permite aos Estados Unidos importar diesel russo, e na segunda-feira o presidente americano, Donald Trump, respondeu.

"A União Europeia pagou 250 bilhões de dólares à Rússia pela sua energia, e a mídia que divulga notícias falsas não quer abordar esse tema. Tomei a decisão correta para o povo americano — SEMPRE, ESTADOS UNIDOS EM PRIMEIRO LUGAR!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, denunciou no domingo a "hipocrisia" dos europeus, que, segundo ele, "continuam financiando Vladimir Putin" enquanto criticam o recente acordo dos Estados Unidos para comprar diesel russo.

O assessor do presidente russo Vladimir Putin para a cooperação econômica internacional, Kirill Dmitries, também atacou nesta segunda-feira, no X, a "incrível hipocrisia dos burocratas da UE".

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