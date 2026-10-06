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Conflito Rússia diz ter abatido quase 900 drones ucranianos; mídia relata incêndio perto de Moscou Prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, afirmou que 650 drones seguiram em direção à região de Moscou entre a noite de segunda-feira (5) e a manhã de terça-feira (6)

As defesas aéreas russas interceptaram quase 900 drones ucranianos durante a madrugada desta terça-feira, 6, em diversas regiões do país, além da Crimeia ocupada e do mar de Azov, informou nesta terça-feira (6) o Ministério da Defesa em Moscou.

Relatos da imprensa, ainda sem confirmação oficial, disseram que um grande depósito de combustível na região de Moscou pegou fogo após o ataque, que teria deixado dois mortos.

Drones de longo alcance desenvolvidos pela Ucrânia e, cada vez mais, mísseis têm permitido que Kiev atinja território russo ao longo dos mais de quatro anos e meio desde que Moscou lançou a invasão em grande escala. Ao mesmo tempo, a superioridade aérea russa tem tornado rotineiros ataques aéreos contra áreas civis na Ucrânia.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que 650 drones seguiram em direção à região de Moscou entre a noite de segunda-feira (5) e a manhã de terça-feira (6). Segundo ele, a maioria foi destruída longe da capital, e 105 foram abatidos ao se aproximarem da cidade. Sobyanin informou depois que outros 68 drones que teriam Moscou como alvo também foram derrubados durante a manhã de terça-feira (6).

A Ucrânia tem atacado com frequência refinarias e depósitos de petróleo na Rússia e afirmou no fim de semana ter inutilizado 51% da capacidade de refino do país, algo que não pôde ser verificado de forma independente. Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que os ataques já custaram ao país cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB).

Tradicionalmente a terceira maior produtora mundial de combustíveis refinados a partir de petróleo bruto, atrás de EUA e China, a Rússia proibiu exportações de diesel após os ataques ucranianos, pressionando os preços globais. No mês passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu que a Ucrânia parasse de atingir refinarias russas.

Na Ucrânia, após vários dias de ataques a pontes em Kiev, a Rússia atingiu uma das pontes sobre o rio Dnipro na cidade de Zaporizhzhia, no sul do país, segundo Mykhailo Semikin, chefe da administração militar regional. Ele disse que o tráfego no local foi suspenso temporariamente. Semikin acrescentou que um ataque noturno russo a um prédio residencial na cidade feriu cinco pessoas e que um ataque diurno a um armazém provocou um grande incêndio.

O Ministério da Defesa russo afirmou ainda que atingiu alvos na região de Odesa, no litoral do Mar Negro, com drones. Segundo o órgão, foram atingidos um depósito de munições, um navio graneleiro no porto de Chornomorsk que transportava bens de uso dual e infraestrutura portuária em Izmail. Fonte: Associated Press.



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