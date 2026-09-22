Ter, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça22/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DIPLOMACIA

Rússia e Arábia Saudita defendem navegação segura em Ormuz e Bab el-Mandeb

Em conversa telefônica, líderes trataram ainda da deterioração da situação no Iêmen e defenderam uma rápida cessação das hostilidades

Reportar Erro
Rússia e Arábia Saudita defendem navegação segura em Ormuz e Bab el-MandebRússia e Arábia Saudita defendem navegação segura em Ormuz e Bab el-Mandeb - Foto: Amirhossein Khorgooei / ISNA / AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, defenderam nesta terça-feira (22) a garantia de passagem segura e sem obstáculos de embarcações pelos estreitos de Bab el-Mandeb e de Ormuz, em meio à piora das tensões no Oriente Médio.

Em conversa telefônica, os dois líderes também ressaltaram que não há alternativa aos esforços políticos e diplomáticos para normalizar a crise regional, segundo comunicado do Kremlin.

Putin e bin Salman trataram ainda da deterioração da situação no Iêmen e defenderam uma rápida cessação das hostilidades, além da criação de condições para um diálogo entre as partes iemenitas sob os auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU).

Leia também

• Novo ataque contra navio no Estreito de Ormuz

• Irã informou aos Estados Unidos condições para reabertura de Ormuz

• EUA: Volume de petróleo que passa por Ormuz está no nível mais alto em 6 meses

Os dois também manifestaram satisfação com o nível de cooperação bilateral e concordaram em manter contatos em diferentes níveis.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter