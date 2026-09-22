Rússia e Arábia Saudita defendem navegação segura em Ormuz e Bab el-Mandeb
Em conversa telefônica, líderes trataram ainda da deterioração da situação no Iêmen e defenderam uma rápida cessação das hostilidades
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, defenderam nesta terça-feira (22) a garantia de passagem segura e sem obstáculos de embarcações pelos estreitos de Bab el-Mandeb e de Ormuz, em meio à piora das tensões no Oriente Médio.
Em conversa telefônica, os dois líderes também ressaltaram que não há alternativa aos esforços políticos e diplomáticos para normalizar a crise regional, segundo comunicado do Kremlin.
Putin e bin Salman trataram ainda da deterioração da situação no Iêmen e defenderam uma rápida cessação das hostilidades, além da criação de condições para um diálogo entre as partes iemenitas sob os auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU).
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Os dois também manifestaram satisfação com o nível de cooperação bilateral e concordaram em manter contatos em diferentes níveis.