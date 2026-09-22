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DIPLOMACIA Rússia e Arábia Saudita defendem navegação segura em Ormuz e Bab el-Mandeb Em conversa telefônica, líderes trataram ainda da deterioração da situação no Iêmen e defenderam uma rápida cessação das hostilidades

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, defenderam nesta terça-feira (22) a garantia de passagem segura e sem obstáculos de embarcações pelos estreitos de Bab el-Mandeb e de Ormuz, em meio à piora das tensões no Oriente Médio.

Em conversa telefônica, os dois líderes também ressaltaram que não há alternativa aos esforços políticos e diplomáticos para normalizar a crise regional, segundo comunicado do Kremlin.

Putin e bin Salman trataram ainda da deterioração da situação no Iêmen e defenderam uma rápida cessação das hostilidades, além da criação de condições para um diálogo entre as partes iemenitas sob os auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os dois também manifestaram satisfação com o nível de cooperação bilateral e concordaram em manter contatos em diferentes níveis.

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