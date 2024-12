Rússia e Cazaquistão tentam conter especulações sobre causa da queda do avião da Embraer

A- A+

A Rússia e o Cazaquistão tentam conter as especulações sobre a causa da queda do avião da Azerbaijan Airlines, com autoridades de ambos os países pedindo que as pessoas aguardem os resultados das investigações.



A aeronave, que transportava 67 pessoas e voava da capital do Azerbaijão, Baku, para a cidade russa de Grozny, na Chechênia, caiu no Cazaquistão após desviar centenas de quilômetros de sua rota planejada. Ao todo, 38 pessoas morreram.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou nesta quinta-feira que seria errado especular sobre as causas do incidente antes da conclusão do inquérito. E o presidente do Senado do Cazaquistão, Mäulen Äşimbaev, também enfatizou que a causa do ocorrido ainda é desconhecida, indicando que nenhum dos países envolvidos (Azerbaijão, Rússia ou o próprio Cazaquistão) têm “interesse em ocultar informações”.

— Os verdadeiros especialistas estão investigando e chegarão às suas conclusões. Todos os dados serão divulgados ao público — disse ele, citado pela agência TASS.

Os comentários foram feitos depois que Andriy Kovalenko, membro da segurança nacional ucraniana, afirmou nas redes sociais que a aeronave foi “abatida por um sistema de defesa antiaérea russo”. Ele citou imagens de dentro do avião que mostravam “coletes salva-vidas perfurados”.



A avaliação é a mesma de outros especialistas militares e de aviação — e foi reproduzida até na mídia russa, onde foi citado que o avião pode ter sido confundido com um drone ucraniano.

O canal Fighterbomber no Telegram, supostamente administrado por Ilya Tumanov, um capitão do Exército russo, divulgou um vídeo que mostrava buracos nos destroços do avião, que alguns sugeriram se assemelharem a danos causados por bombardeios. O Fighterbomber afirmou que era improvável que os buracos tivessem sido causados por um impacto com aves, como a companhia aérea havia alegado inicialmente, publicou o jornal britânico The Guardian.

O especialista em aviação cazaque Serik Mukhtybayev disse ao portal Orda que a queda do avião devido ao impacto com aves era “quase impossível”, dado a altitude em que a aeronave voava quando encontrou problemas.



À AFP, um piloto militar francês afirmou, sob condição de anonimato, que as perfurações na cauda do avião “se parecem muito com o impacto de estilhaços” causados pela explosão de um míssil.

Popular blogueiro russo pró-guerra, Yuri Podolyaka disse que os buracos vistos nos destroços do avião eram semelhantes aos danos causados por “sistemas de mísseis antiaéreos”, acrescentando: “Tudo aponta para isso”.



O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, por sua vez, afirmou que ainda era cedo para especular sobre as razões do acidente, mas que o mau tempo havia forçado a mudança de rota do avião.



Dados de rastreamento de voo do Flightradar24.com mostraram a aeronave realizando um movimento em forma de oito enquanto se aproximava do aeroporto.



O site informou que o avião enfrentou “fortes interferências de GPS” que “fizeram a aeronave transmitir dados ADS-B incorretos”, referindo-se às informações que permitem que sites de rastreamento sigam os voos em tempo real. A Rússia já foi acusada no passado de interferir em transmissões de GPS na região.

Moscou emprega frequentemente tecnologia de interferência para se defender de ataques de drones, e alguns relatos sugerem que a Chechênia foi alvo de um ataque desse tipo pouco antes do acidente. Na manhã de quarta-feira, Khamzat Kadyrov, um oficial de segurança local e sobrinho do líder checheno Ramzan Kadyrov, escreveu no Instagram que “todos os drones foram abatidos com sucesso”.

O Cazaquistão afirmou que a caixa-preta do avião, que contém dados do voo para ajudar a determinar a causa do acidente, foi encontrada. Agora, as autoridades trabalham para identificar os corpos das vítimas do acidente. Dos 29 sobreviventes, 11 permanecem em terapia intensiva. (Com AFP)

