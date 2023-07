Rússia e China devem "liderar" reforma da governança mundial, diz Xi

A- A+

China e Rússia devem "liderar (...) a reforma da governança global", declarou o presidente chinês, Xi Jinping, nesta segunda-feira (10), em uma reunião com uma política russa em Pequim, informou a imprensa estatal.

Ambos reforçaram sua cooperação econômica e seus contatos diplomáticos nos últimos anos. E, desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, a aliança se estreitou ainda mais.

Na segunda-feira, Xi se encontrou com Valentina Matviyenko, presidente do Conselho da Federação - a Câmara alta do Parlamento da Rússia - no Grande Salão do Povo, informou a emissora estatal CCTV.

Xi afirmou que o desenvolvimento das relações é "uma escolha estratégica de ambos os países com base nos interesses fundamentais de seus respectivos países e povos", segundo a CCTV.

“Ambas as partes também devem reforçar a comunicação e a colaboração dentro dos mecanismos multilaterais (...), liderar a direção certa da reforma da governança global e salvaguardar os interesses comuns dos países com mercados emergentes e dos países em desenvolvimento”, acrescentou um comunicado.

Nesta segunda-feira, os líderes ocidentais se reuniram na capital da Lituânia às vésperas de uma cúpula, na qual se espera que haja unidade em torno do futuro ingresso da Ucrânia na aliança militar. A Rússia reagiu com fúria a essa perspectiva.

O gigante asiático se apresenta como um ator neutro no conflito na Ucrânia, mas os países ocidentais criticam que não tenha condenado a invasão de Moscou.

Matviyenko disse, por sua vez, que a parceria estratégica entre os dois países "atingiu o nível mais alto da história e continua a se desenvolver de forma constante", segundo a CCTV.

Veja também

CLIMA OMM: primeira semana de julho foi a mais quente já registrada